93 ребенка-инвалида из Башкирии смогли получить положенные по закону лекарства только с помощью прокуратуры

Всего за текущий год надзорное ведомство выявило 576 нарушений в области обеспечения детей лекарствами

В Башкирии в 2021 году 93 ребенка-инвалида смогли получить положенные по закону лекарства и медицинскими изделия только после вмешательства прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали о нескольких частных случаях нарушения прав детей со стороны медицинских организаций. Так, например, Ермекеевская больница выдавала страдающему сахарным диабетом ребенку 50 тест-полосок вместо положенных 120. В Кигинском районе ответственные лица не обратились в региональный Минздрав, чтобы выдать несовершеннолетней с эпилепсией необходимые препараты.

Всего за текущий год надзорное ведомство выявило 576 нарушений в области обеспечения детей лекарствами. Более 150 должностных лиц привлечены дисциплинарной и административной ответственности.