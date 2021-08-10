Чиновники рассчитывают, что средняя зарплата жителей Башкирии в 2024 году вырастет до 50 тысяч рублей

К 2024 году средняя зарплата жителей Башкирии должна вырасти на 9 тысяч рублей

В 2024 году средняя заработная плата жителей Башкирии составит 50 426 рублей. Так считают в местном правительстве. Показатели динамики роста зарплат населения на ближайшие четыре года утверждены премьер-министром республики Андреем Назаровым. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.

Чиновники рассчитывают, что в текущем году средняя зарплата граждан Башкирии сложится в размере 41 240 рублей, в следующем – 44 110 рублей, в 2023 – 47 144 рублей, а в 2024 году – 50 426 рублей. Таким образом заработок жителей республики через три года должен вырасти на 9,1 тысячи рублей.