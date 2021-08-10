Серийного маньяка приговорили к 12 годам тюрьмы за изнасилование и убийство 16-летней девушки из Башкирии

фото: СК РБ

В Башкирии вступил в силу приговор серийному маньяку Евгению Петрову за изнасилование и убийство 16-летней девушки из Башкирии. «Новоуральский потрошитель» совершил это преступление в 2021 году – погибшая стала его 11-й жертвой.

В Следственном комитете республики напомнили детали дела.

Днем 12 мая 2001 года в башкирском селе Месягутово Петров, проезжая мимо автовокзала на вазовской «пятерке», заметил девушку. Он предложил подвезти ее – и она согласилась. Маньяк вывез пассажирку в лес, где, угрожая ножом, изнасиловал, а затем задушил. После того как девушка уже скончалась, убийца ударил ее ножом несколько раз. Затем он привязал тело буксировочным тросом к машине и вывез вглубь леса. Труп был обнаружен только 7 сентября – спустя почти четыре месяца после преступления.

Тогда следователи не смогли найти маньяка, и 19 лет дело оставалось нераскрытым. В 2020 году СК Башкирии вернулся к расследованию, и смог установить причастность Петрова к убийству девушки.

– Внимание следователей привлекла серия из десяти убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений, совершенных на территории Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. За совершенные преступления в 2005 году виновный [Евгений Петров] был приговорен к пожизненному лишению свободы, – пояснили в СК РБ. – Способ совершения преступлений, личность потерпевших и почерк преступника имел много общего с убийством девушки в Башкортостане, кроме того, все преступления также были совершены в лесном массиве вблизи автодороги, а само место преступления находилось в нескольких часах езды на автомобиле от места жительства злоумышленника.

В конечном счете подозрения следователей оправдались – Петров действительно убил девушку. Он сам в этом сознался на допросе. Салаватский межрайонный суд приговорил его 12 годам колонии. Петров не согласился с этим вердиктом и подал апелляцию. Верховный суд «скостил» ему срок, но всего лишь на два месяца. Окончательный приговор – 11 лет и 10 месяцев лишения свободы. Однако едва ли это на что-то повлияет: Евгений Петров и так отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима.