Директор коммунальной службы отправил двоих сотрудников сторожить рыболовную базу своей матери в Башкирии

Прокуратура считает приговор директору МУПа чрезмерно мягким

Суд в Башкирии вынес приговор 41-летнему директору муниципального предприятия «Кушнаренковское ЖКХ». Он фиктивно взял на работу двоих сотрудников, чтобы отправить их охранять рыболовную базу своей матери. Мужчину признали виновным по двум уголовным статьям – о растрате и служебном подлоге.

– Руководитель фирмы в феврале 2014 года фиктивно трудоустроил в качестве слесарей двух местных жителей и направил их охранять рыболовную базу «Штурвал», принадлежащую своей матери, – сообщила республиканская прокуратура. – Для придания вида достоверности работы в муниципальном предприятии директор давал табельщику учёта рабочего времени незаконные указания, обеспечил подписание недостоверных документов.

Фиктивные сотрудники «работали» на предприятии два года – с 2014 по 2016-й. От преступных действий обвиняемого «Кушнаренковскому ЖКХ» был причинен ущерб в размере 341 тысячи рублей.

Директор фирмы не признал вину в преступлениях. Суд назначил ему штраф – 150 тысяч рублей. Прокуратуре такой приговор показался слишком мягким, и она намерена обжаловать его.