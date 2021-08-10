Министр здравоохранения Башкирии рассказал об особенностях вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» нельзя колоть людям старше 60 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал об особенностях вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Пояснения чиновник дал во время профильного брифинга 10 августа.

– Эта вакцина рекомендуется для вакцинации переболевших [коронавирусом] пациентов либо ревакцинации. Применение «Спутник Лайт» пока не разрешено для пациентов старше 60 лет – в отличие от «Спутник V», – объяснил Забелин.

Он добавил, что противопоказания у «Спутник Лайт» такие же, как и у «Спутник V»: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и период острых инфекционных либо обострение неинфекционных заболеваний.

Напомним, однокомпонентная прививка «Спутник Лайт» поступила в Башкирию в конце июля.