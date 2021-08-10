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Общество10 августа 2021 12:40

Мэр Уфы Сергей Греков ушел в отпуск

Он вернется к работе во второй половине сентября
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

Глава уфимской администрации Сергей Греков ушел в отпуск. Он вернется к работе после выборов в Горсовет, которые пройдут 19 сентября. В должности мэра его будет замещать первый зам Марат Гайфуллин. Об этом сегодня, 10 августа, сообщило издание РБК Уфа.

Сергей Греков – зарегистрированный кандидат в депутаты Горсовета. Он числится в общем списке от партии «Единая Россия».

Всего на депутатское кресло в Уфе претендуют 179 человек. Об этом сообщил местный избирком – накануне орган завершил регистрацию кандидатов.