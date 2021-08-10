Башкирия в шестой раз повторила антирекорд по суточному приросту смертей от COVID-19

По состоянию на 10 августа в Башкирии подтверждено 50 885 случаев коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще девять человек. Республика повторила антирекорд по приросту смертей в шестой раз. Ранее столько же жителей становились жертвами инфекции 31 июля, а также 2, 4, 5 и 7 августа. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 856 граждан.

По данным местного оперштаба, по состоянию на 10 августа в Башкирии подтверждено 50 885 случаев коронавируса. За последние 24 часа инфекцию выявили у 273 жителей. Выздоровело за все время 46 319 человек, 96 из них выписались за минувшие сутки.

Первым компонентом антиковидной вакцины в республике привились 1,007 млн жителей, вторым – 789,8 тысячи.