В Башкирии действуют 27 очагов лесных пожаров на площади свыше 3 тыс. га

По состоянию на 10 августа на территории Башкирии действуют 27 очагов лесных пожаров общей площадью 3,1 тысячи гектаров. Локализовано 13 очагов на 2449 гектарах. Об этом сообщило региональное МЧС.

На данный момент огнем охвачены леса в:

– Хайбуллинском районе: два очага, 1320 гектаров (ближайший населенный пункт: деревня Малоарслангулово – 7 км);

– Бурзянском районе: 19 очагов, 195,5 гектара (Новоусманово – 6-8 км, Атиково – 6-8 км, Килдигулово – 6 км, Новосубхангулово – 7-8 км, Кызлар-Бирган – 6 км, Кулганино – 7-9 км, Лесозавод-2 – 6 км, Новомусатово – 6 км;

– Зилаирском районе: два очага, 1138 гектаров (Новоалександровка – 9,2 км, Васильевка – 7 км);

– Зианчуринском районе: три очага, 447,8 гектара (Биштеряк – 6-8 км, Бужан – 6 км);

– Абзелиловском районе: один очаг, 3,5 гектара (Теляшево – 6 км).

– Произведена опашка населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, и подверженных угрозе переходов на них природных пожаров. Эвакуация населения не требуется, – передали в МЧС РБ.

Всего к тушению лесных пожаров привлечено 1114 человек и 206 единиц техники.