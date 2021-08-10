Уфимец украл у бизнес-партнера взятку для чиновников

Мошенник присвоил себе 350 тысяч рублей. Деньги он получил от бизнес-партнера

Уфимца осудили за мошенничество под предлогом передачи взятки чиновникам. Мужчина обещал своему бизнес-партнеру за деньги «выбить» разрешение на добычу природных ресурсов. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

В апреле 2020 года подсудимый предложил знакомому, с которым лежал в больнице, заняться бизнесом по добыче полезных ископаемых. Злоумышленник сказал своему партнеру, что может передать взятку чиновникам из администрации Иглинского района и Минэкологии, чтобы они выдали разрешение на разработку земельных участков под карьеры, где можно было бы добывать песчано-гравийную смесь.

– Знакомый подсудимого заинтересовался предложением и передал ему 350 тыс. рублей. В действительности, полученные деньги злоумышленник кому-либо передавать в качестве взятки не планировал, а распорядился ими по своему усмотрению, – передали в СК.

Ту же схему мошенник хотел провернуть еще раз и с тем же знакомым, но уже с большей суммой – 2 млн рублей. Он попросил эти деньги на «оформление всех разрешительных документов». При получении средств злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ.

Подсудимый признал вину в преступлении, и его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.