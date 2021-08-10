Десятки жилых домов в Уфе остались без воды из-за порыва на трубопроводе

Без воды в Уфе остались 42 жилых дома Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь с 9 на 10 августа десятки жилых домов в Кировском районе Уфы остались без водоснабжения из-за порыва на трубопроводе. Авария случилась возле дома №125 по улице Чернышевского. Об этом сообщила городская администрация.

– Для ликвидации коммунальной аварии специалистам пришлось отключить холодную воду в жилых домах. В частности, без воды остались жители многоквартирных домов и частного сектора, – отметили в мэрии.

Без воды остались 13 домов по улице Чернышевского, четыре по улице Худайбердина, два по улице Кирова и 23 по улице Пархоменко.

Сегодня утром, 10 августа, аварийная бригада «Уфаводоканала» устранила порыв и вернула водоснабжение.