В Уфе бездомные получили продуктовые наборы и направления на флюорографию

Фото: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ

В Уфе для бездомных прошла благотворительная акция «Право на жизнь». Как сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, акцию организовали специалисты Республиканского социального центра помощи для лиц без определенного места жительства. 26 человек получили продуктовые наборы, одежду и обувь, а также направления в больницу для прохождения флюорографии, чтобы исключить туберкулез и другие болезни легких. Всех нуждающихся проконсультировали, как восстановить утерянные документы, куда и как можно устроиться на работу или оформить инвалидность и пенсию. Работу с бездомными проводили юристы и психологи центра.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала, что ежегодно в Уфе регистрируется около 700 бездомных.

– Кому-то требуется жилье, одежда или продукты. Пожилым и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи, помогаем с оформлением в интернат. Помимо прочего, некоторым бездомным оказываем поддержку в трудоустройстве, – поделилась в беседе с «КП-Уфа» заведующая отделением социальной адаптации приюта Гульнара Карачурина.