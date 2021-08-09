Башкирского депутата, которого обвиняют в убийстве инвалида, исключили из партии

Сейчас экс-депутат находится в следственном изоляторе. Фото: соцсети

Депутата мелеузовского горсовета Александра Котелевского исключили из партии КПРФ, в которой он состоял около 5 лет. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на республиканское отделение партии. При этом в региональном комитете КПРФ подчеркнули, что они ожидают результатов расследования, и в случае, если невиновность Котелевского будет доказано – его восстановят в партии.

- У нас состоялось заседание бюро, на основании предварительных данных мы Котелевского исключили из числа КПРФ. Конечно, есть презумпция невиновности, но раз уж такая информация есть, мы должны отреагировать, - подчеркнули в партии, отказавшись делать какие-либо выводы по случившемуся.

Напомним, все произошло в ночь с 4 на 5 августа. По предварительным данным, 29-летний Александр Котелевский пришел в цех деревообрабатывающего предприятия, где трудился 38-летний Ильфат Тухветев. Именно ему депутат сделал заказ на сувенирную продукцию к своей свадьбе и пришел проверить, как движется работа. Мужчина был сильно пьян, завязалась драка, в ходе которой Котелевский нанес множественные удары Тухветеву, переломав ему ребра и повредив позвоночник, после чего улегся неподалеку спать. От полученных травм мастер, имевший инвалидность по заболеванию крови, скончался. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.