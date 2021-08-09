Власти Башкирии заплатили за недостроенный детский сад более 49 млн рублей

Незавершенные подрядчиком работы на объекте оценены в 19 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Управление капитального строительства Башкирии заплатило за недостроенный детский сад более 49 млн рублей. Незавершенные подрядчиком работы на объекте оценены в 19 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как пояснило надзорное ведомство, в ноябре 2019 года управление капстроительства заключило госконтракт со стройфирмой АСК «Ризалит». Компания должна была построить детский сад в деревне Кабаково в рамках нацпроекта «Демография». За это подрядчик получил 49 млн рублей.

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что принятые и оплаченные работы «по устройству кровли, полов, оконных и дверных проемов, внутренней и наружной отделке, благоустройству фактически не выполнены».

– Сумма недоделок составила свыше 14 млн рублей, – отметили в прокуратуре. – В результате неправомерных действий должностных лиц заказчика и подрядчика федеральному и республиканскому бюджетам причинен ущерб на указанную сумму, детский сад не сдан в эксплуатацию.

По материалам проверки надзорного ведомства следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о мошенничестве.