Река Белая в Уфе обмелела до рекорда

Уровень воды в реке Белой у города Уфы достиг исторического минимума – «минус» 158 см от нуля гидропоста

Уровень воды в реке Белой у города Уфы достиг исторического минимума – «минус» 158 см от нуля гидропоста. За сутки этот показатель снизился сразу на 4 см. Предыдущий рекорд по мелководью держался с 2012 года, тогда Белая опустилась до «минус» 156 см. Река Уфа пока держится – ее уровень по данным на 9 августа составляет 85 см (рекорд – 75 см). Об этом сообщает Башгидромет.

Напомним, в конце июля Росводресурсы заверили, что понижение уровня рек в Уфе никак не скажется на обеспечении города водой и экологии. После засухи 2010 и 2012 годов крупные предприятия модернизировали свои водозаборы.