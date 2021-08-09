В Башкирии простились с девочкой, которая скончалась в больнице после того как на нее упала крыша

фото: МЧС РБ

Сегодня, 9 августа, жители башкирского села Бижбуляк простились с 14-летней Анастасией З.. 20 июля девушку придавило сорванной ураганом крышей торгового центра, после чего ее доставили в уфимскую больницу. Несмотря на старания врачей, юную пациентку спасти не удалось – 8 августа она скончалась. Все это время пострадавшая находилась в тяжелом состоянии.

По словам главы Бижбулякского района республики Артура Зарипова, родные, друзья и знакомые простились с Настей в доме ее бабушки и дедушки. Затем состоялось отпевание и похороны.