За июнь от коронавируса в Башкирии скончались 144 жителей – Росстат

144 жителя Башкирии скончались от коронавируса за июнь 2021 года

Росстат обнародовал данные о смертности от коронавируса в Башкирии за июнь 2021 года. По данным статистиков, в первый месяц лета жертвами инфекции в республике стали 144 человек. Об этом сообщило издание UfaTime.ru.

Еще 49 жителей ковид-положительных жителей региона умерли от других заболеваний. В двух летальных случаях инфекция не стала основной причиной кончины, но оказала «существенное влияние» на развитие смертельных осложнений.

Отметим, что по данным регионального оперштаба, за июнь месяц в Башкирии от коронавируса скончались не 144 человека, а только 74.