«Даже сейчас помогает!»: больной ковидом жительнице Башкирии во сне дал совет покойный врач

Фото: соцсети

Жительнице Башкирии приснился покойный врач, который подсказал ей, как лечиться от коронавируса.

Загадочное явление во сне молодого, но уже покойного врача, произошло в Абзелиловском районе республики. Жительница села Аскарово рассказала, что не так давно заболела коронавирусом, и очень сложно его переносила. В одну из ночей ей приснился молодой врач, который сказал ей принимать бронхолитическое средство. На следующий день отчаянная женщина последовала совету врача, а через некоторое время у нее начало улучшаться самочувствие.

Вскоре она увидела в интернете фотографию местного доктора Артура Гарапова, который трагически погиб еще в 2019 году. Сельчанка сразу же узнала в нем того самого молодого врача из своего сна.

- Этот парень работал врачом, но я никогда не была его пациенткой. Как вы думаете, с чем это может быть связано? – риторически вопрошает женщина в соцсетях.

Остальные сельчане начали вспоминать Гарапова только теплыми словами – сразу после окончания БГМУ он вернулся в родные края и помогал местным жителям. У мужчины осталась супруга и дети.

- Светлый, добрый человек, даже сейчас помогает, - пишет знавшая его Рамзия Б.

Редакция «КП-Уфа» не исключает, что подобные случаи действительно могут происходить. Тем не менее, мы категорически не рекомендуем заниматься самолечением или следовать советам «экспертов» из интернета. Если вы чувствуете недомогание, обязательно обратитесь к медикам.