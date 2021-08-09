После запуска Уфимского железнодорожного кольца власти Башкирии хотят выручить 288 млрд рублей

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«Возможный социально-экономический эффект» после запуска Уфимского железнодорожного кольца составит 288 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии 9 августа сообщил министр транспорта республики Александр Булушев.

Кольцевая железнодорожная дорога вокруг Уфы реализуется властями республики и РЖД. До 2030 года в проект вложат порядка 27,7 млрд рублей инвестиций. Когда все ветки будут достроены, жители получат возможность добираться на поезде из северной части города в аэропорт.

– Это очень позитивный и нужный проект. Как-то он у нас легко начался, и, видите, уже есть технико-экономическое обоснование. Это очень перспективная история, – оценил кольцевую дорогу глава Башкирии Радий Хабиров.