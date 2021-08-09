Хабиров попросил Путина поддержать Башкирию по трем направлениям

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Во время личной встречи глава Башкирии Радий Хабиров попросил президента России Владимира Путина поддержать республику по трем направлениям. По каким именно, руководитель региона рассказал на оперативном совещании в местном правительстве 9 августа.

– Я обратился за поддержкой по трем основным направлениям. Первое: Евразийский научно-образовательный центр. Именно с подачи президента мы вошли в этот проект. Я поблагодарил его, сказал, что мы уже порядка 850 млн рублей получили на развитие науки и высшего образования в республике. Сейчас идет рассмотрение конкурсных заявок на получение статуса кампуса и, соответственно, финансирования, – пояснил Хабиров.

Он попросил Путина поддержать республику в участии в федеральной программе «Приоритет-2030». Этот проект направлен на финансовую помощь региональным вузам, которые пройдут специальный отбор. «Мы также поговорили о реализации в нашей республике карбонового климатического консорциума. Мы подали заявку на участие и получение специального статуса карбонового полигона. Это такая большая долгая история – Александр Геннадьевич [Сидякин, руководитель администрации главы Башкирии] здесь плотно занимается», сказал глава Башкирии.

Хабиров также добавил, что Путин придал празднованию 450-летия Уфы статус мероприятия федерального значения. К этой дате власти республики надеются отстроить в городе «ряд важнейших объектов» – предметно глава региона обсудит этот вопрос с Минфином и Минстроем России.