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Общество9 августа 2021 10:28

«Как есть говорите»: Хабиров попросил главу Минздрава рассказать о смертельных случаях после вакцины от COVID-19

Глава республики спросил об этом Максима Забелина во время оперативного совещания
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Glavarb.ru

фото: Glavarb.ru

Сегодня, 9 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров спросил у министра здравоохранения Максима Забелина, были ли в регионе смертельные случаи после вакцинации от COVID-19.

– Максим Васильевич, поскольку в прямом эфире работаем, расскажите, есть хоть один смертельный случай, – вот только как есть говорите – когда человек был вакцинирован и из-за ковида скончался, – обратился к чиновнику Хабиров.

Забелин ответил коротко: «нет, пока не было». Он добавил, что большая часть умерших от коронавируса – «это лица, которые не прошли вакцинацию, а также имели тяжелые сопутствующие патологии – два-три диагноза в анамнезе». Кроме того, 80% жертв инфекции в Башкирии – это жители старше 60 лет.