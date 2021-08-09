Число умерших от коронавируса в Башкирии увеличилось до 847 человек

На ИВЛ остаются семеро пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии остается довольно напряженной. Как сообщил глава Минздрава республики на очередном оперативном совещании в правительстве, за минувшие сутки зарегистрировано 275 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных достигло 50612 человек. При этом Башкирия остается на 82 месте в России по числу заболевших. Из них 2888 человек находятся на амбулаторном лечении, еще 654 госпитализированы. Состояние 49 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они помещены в палату интенсивной терапии. Семеро пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

Также за сутки от осложнений ковида скончались еще 8 человек. Общее число жертв вируса за прошлую неделю составило 60, а всего умерло уже 847 жителей республики. С выздоровлением за сутки выписан 41 человек, всего – 46230, что составляет 93 процента от общего числа заболевших.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Всего в республику доставлено 1169938 доз вакцины. 1-м компонентом привито 998862 человека, полностью завершили вакцинацию 777133 жителя республики. При этом по темпу вакцинации регион занимает 13 место в России, поднявшись за неделю с 26 места.