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Общество9 августа 2021 10:04

«Я немножко приболел»: Хабиров неожиданно начал оперативное совещание в правительстве

Несмотря на это, заседание проходит в очном режиме
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров в самом начале оперативного совещания в местном правительстве сообщил, что заболел.

– Я буду не очень громко говорить. Я немножко приболел, – сказал коллегам руководитель региона сегодня, 9 августа.

При этом голос у Хабирова заметно стал ниже, с хрипотцой – как при простудном заболевании. Тем не менее сама «оперативка» проходит в очном режиме, в зале республиканского Дома правительства. Заседание на прошлой неделе было организовано через видеоконференцсвязь.

Напомним, в минувшую пятницу глава Башкирии встречался с президентом России Владимиром Путиным. Об итогах встречи Хабиров рассказал в своих соцсетях.