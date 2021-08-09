Жителям Башкирии будут выделять деньги на решение проблем в городах и селах

Норма по поддержке инициативных проектов принята депутатами регионального парламента

Жителям Башкирии будут выделять из бюджета деньги на решение проблем в городах и селах - для этого потребуется создать инициативный проект. Новая мера по финансовой поддержке предприимчивых граждан прописана во вступившем в силу законодательном акте. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

– Суть предлагаемого новшества заключается в том, что люди будут самостоятельно определять, какие именно проблемы необходимо решить в их городе или селе, и выходить в местную администрацию с инициативным проектом, – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – Финансироваться такие проекты будут на партнерских началах – не только за счет местного бюджета и межбюджетных трансфертов из республиканской казны, но и с привлечением добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Парламентарий добавил, что практика привлечения граждан к решению городских и сельских проблем в республике не нова, однако только сейчас она получила законодательную основу.

Инициативные проекты будут вноситься в местную администрацию после того как они получит одобрение самих граждан – на сходе, собрании, конференции граждан, путем опроса или сбора подписей. Местное самоуправление обязано будет рассмотреть предложение жителей в течение 30 дней со дня его внесения.