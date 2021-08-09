В пруду в Башкирии утонул двухлетний ребенок

По предварительным данным, взрослых рядом не было, погибший малыш вышел на прогулку со своим трехлетним братом.

Около села Тайняшево Чекмагушевского района Башкирии вчера вечером, 8 августа, произошла трагедия. В пруду Базы утонул двухлетний мальчик, сообщили в МЧС республики.

По предварительным данным, взрослых рядом не было, погибший малыш вышел на прогулку со своим трехлетним братом. Несовершеннолетние дошли до пруда и зашли в воду.

- Место не оборудовано для купания, аншлаг о запрете купания установлен. Тело извлечено полицейскими. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, - прокомментировали в ведомстве.