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Происшествия9 августа 2021 6:23

В пруду в Башкирии утонул двухлетний ребенок

ЧП произошло в Чекмагушевском районе
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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По предварительным данным, взрослых рядом не было, погибший малыш вышел на прогулку со своим трехлетним братом.

По предварительным данным, взрослых рядом не было, погибший малыш вышел на прогулку со своим трехлетним братом.

Около села Тайняшево Чекмагушевского района Башкирии вчера вечером, 8 августа, произошла трагедия. В пруду Базы утонул двухлетний мальчик, сообщили в МЧС республики.

По предварительным данным, взрослых рядом не было, погибший малыш вышел на прогулку со своим трехлетним братом. Несовершеннолетние дошли до пруда и зашли в воду.

- Место не оборудовано для купания, аншлаг о запрете купания установлен. Тело извлечено полицейскими. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, - прокомментировали в ведомстве.