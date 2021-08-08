12 нетрезвых водителей за двое суток задержали в Уфе

Отметим, что такие проверки не новость для водителей Уфы. Они проходят по пятницам и субботам.

Сотрудники дорожной полиции отчитались о массовых проверках водителей, которые прошли в пятницу и субботу, 6 и 7 августа. ДПСникам удалось пресечь десятки нарушений и задержать нетрезвых водителей.

Так, в пятницу сотрудники ГИБДД проверили более 170 автомобилистов, задержали семь нетрезвых. Один из них нарушил повторно, теперь ему грозит уголовная ответственность по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В субботу было проверено 300 автомобилей, гаишники пресекли 31 нарушение и задержали пять пьяных водителей.

Отметим, что такие проверки не новость для водителей Уфы. Они проходят по пятницам и субботам.