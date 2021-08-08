Появились ужасающие кадры с места столкновения трех грузовиков под Уфой

Пожарные провели проливку места аварии, а Управление дорожного хозяйства «Приуралье» занялось уборкой автомобилей.

В распоряжении «КП-Уфа» появились ужасающие фотографии с места ДТП, которое произошло вчера 7 августа на М-5 в районе Зинино.

Напомним, что здесь столкнулись сразу три грузовика из трех разных регионов – Московской области, Башкирии, Волгоградской области.

По данным «КП», в ДТП погиб один из водителей, его зажало в груде металла. Чтобы его извлечь, понадобилась помощь спасателей. Ранее было сказано, что в аварии никто не пострадал.

Пожарные провели проливку места аварии, а Управление дорожного хозяйства «Приуралье» занялось уборкой автомобилей.