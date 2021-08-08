В Башкирии пенсионерка за рулем иномарки насмерть сбила мотоциклиста

Сейчас начато расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства произошедшего

В Туймазинском районе Башкирии вечером 7 августа произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Как сообщили в ГИБДД республики, на автодороге Туймазы-Октябрьский близ деревни Московка 60-летняя местная жительница за рулем «Hyundai Solaris» при въезде на главную дорогу с второстепенной сбила 35-летнего мотоциклиста, жителя Шаранского района. К сожалению, мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков.

Сейчас начато расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства произошедшего.