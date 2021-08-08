На озере в Уфе утонул 79-летний пенсионер

Спасатели в очередной раз напомнили, что купание в несанкционированных местах может привести к трагедии.

На озере Теплом в Инорсе в Уфе вчера, 7 августа, произошла очередная трагедия. В этот раз в нем утонул 79-летний пенсионер, сообщили в Управлении гражданской защиты. Тело мужчины нашли местные жители в районе сбросного канала озера. Погибшего извлекли из воды спасатели и передали сотрудникам полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.

Спасатели в очередной раз напомнили, что купание в несанкционированных местах может привести к трагедии. Опасно для жизни отдыхать у тех водных участков, где установлены информационные аншлаги о запрете купания.