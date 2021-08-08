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Здоровье8 августа 2021 11:34

Еще восемь человек скончались от коронавируса в Башкирии

Ковид бушует – заболели 268 за сутки
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
27 человек за последние сутки были выписаны с выздоровлением, всего коронавирус победили 46 182 человека.

27 человек за последние сутки были выписаны с выздоровлением, всего коронавирус победили 46 182 человека.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жизни восьми жителей Башкирии унес коронавирус за минувшие сутки. Ковид бушует – за последние 24 часа диагностировано 268 новых случаев, и теперь общее число инфицированных в республике составляет 50 337 человек. Последние данные предоставили в администрации главы республики.

27 человек за последние сутки были выписаны с выздоровлением, всего коронавирус победили 46 182 человека.

Также идет активная вакцинация. По состоянию на 8 августа первым компонентом вакцинировались почти миллион жителей – 999 578 человек, второй компонент получили 775 496 человек.