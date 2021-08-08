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Авто8 августа 2021 10:40

В Уфе частично перекроют тоннель на проспекте Салавата Юлаева

На участке будут вестись ремонтные работы
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Уфимцев и гостей города просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и возможным временным неудобствам.

Уфимцев и гостей города просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и возможным временным неудобствам.

С 9 по 20 августа в столице Башкирии будет частично перекрыт тоннель на проспекте Салавата Юлаева. Как пояснили в мэрии, это связано с ремонтными работами на участке.

С завтрашнего дня рабочие начнут подготавливать участок к замене асфальта – ожидается фрезерование проезжей части, а потом укладка нового дорожного покрытия. Движение будет перекрываться в одном из направлений по двум полосам проезжей части поочередно.

Уфимцев и гостей города просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и возможным временным неудобствам.