Гульназ Асаева призналась публике, что проверяет телефон своего супруга Вилли

Вилли не нравится, что его телефон проверяют

Гульназ Асаева недавно призналась публике о том, что проверяет телефон своего супруга, и считает это абсолютно нормальным. Видео появилось в соцсети «Тик-Ток». Вилли в шутку пожаловался, что Гульназ знает пароль от его смартфона и постоянно в него заглядывает.

- Нашла нет там хоть раз что-то? – спрашивает у нее Вилли.

Гульназ растерялась, пыталась оправдаться, что не проверяет, но потом решила не секретничать.

- Да, проверяю. Ну и что? Это же нормально! – ответила Гульназ.

Однако сам Вилли так не считает, для него это нарушение личных границ.

- Девушки проверяют телефоны не потому что не доверяют, а только из-за интереса, - оправдалась Гульназ.

Комментаторы поста, как обычно, разделились на два лагеря - одни поддержали Гульназ, другие же тоже негативно отнеслись к таким проверкам.