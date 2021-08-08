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Звезды8 августа 2021 8:25

Гульназ Асаева призналась публике, что проверяет телефон своего супруга Вилли

Певица считает, что это абсолютно нормально
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Вилли не нравится, что его телефон проверяют

Вилли не нравится, что его телефон проверяют

Гульназ Асаева недавно призналась публике о том, что проверяет телефон своего супруга, и считает это абсолютно нормальным. Видео появилось в соцсети «Тик-Ток». Вилли в шутку пожаловался, что Гульназ знает пароль от его смартфона и постоянно в него заглядывает.

- Нашла нет там хоть раз что-то? – спрашивает у нее Вилли.

Гульназ растерялась, пыталась оправдаться, что не проверяет, но потом решила не секретничать.

- Да, проверяю. Ну и что? Это же нормально! – ответила Гульназ.

Однако сам Вилли так не считает, для него это нарушение личных границ.

- Девушки проверяют телефоны не потому что не доверяют, а только из-за интереса, - оправдалась Гульназ.

Комментаторы поста, как обычно, разделились на два лагеря - одни поддержали Гульназ, другие же тоже негативно отнеслись к таким проверкам.