Мэрия Уфы продала ресторатору пустующий уже 5 лет памятник архитектуры

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Мэрия Уфы выгодно продала «Дом Вольмута» - объект культурного наследия. Здание, известное как детский кинотеатр имени Матросова, было продано за 56,8 миллионов рублей. Приобрела его компания «Агроэко» уфимского ресторатора Александра Антонова, сообщает «РБК-Уфа». Начальная стоимость объекта была 31,5 млн рублей.

Памятник архитектуры располагается в доме 44 по улице Коммунистической.

Справка. Здание комплекса было построено в 1917 году, его площадь составляет 378 кв.м., 309 из которых – основное помещение.

Дом советских времен уже износился, экспертиза показала, что износ составил около 50%. Вот уже пять лет здание пустовало, последним арендатором был детский ансамбль танца «Браво».