Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2021 7:32

Мэрия Уфы продала ресторатору пустующий уже 5 лет памятник архитектуры

Здание, в котором раньше располагался детский кинотеатр имени Матросова, приобрел Александр Антонов
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Мэрия Уфы выгодно продала «Дом Вольмута» - объект культурного наследия. Здание, известное как детский кинотеатр имени Матросова, было продано за 56,8 миллионов рублей. Приобрела его компания «Агроэко» уфимского ресторатора Александра Антонова, сообщает «РБК-Уфа». Начальная стоимость объекта была 31,5 млн рублей.

Памятник архитектуры располагается в доме 44 по улице Коммунистической.

Справка. Здание комплекса было построено в 1917 году, его площадь составляет 378 кв.м., 309 из которых – основное помещение.

Дом советских времен уже износился, экспертиза показала, что износ составил около 50%. Вот уже пять лет здание пустовало, последним арендатором был детский ансамбль танца «Браво».