В Башкирии из-за пожара погиб мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем в башкирском Октябрьском произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На месте ЧП работали сотрудники МЧС и экстренных служб.

Очаг пожара, по словам спасателей, был расположен в комнате в одной из квартир дома. В ходе тушения пожара был спасен 42-летний мужчина. Пострадавший отравился продуктами горения. Его реанимировали, однако, к сожалению медикам спасти его не удалось.

Как также сообщили в МЧС, из зоны воздействия опасных факторов пожара было эвакуировано 30 человек. В их числе были и 10 детей.

Причины обстоятельства произошедшего пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России.