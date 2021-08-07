Три грузовика столкнулись на федеральной трассе недалеко от Уфы

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 7 августа, под Уфой на федеральном шоссе M-5 столкнулись три грузовика, образовав громадную пробку. Подробности случившегося рассказали в МЧС Башкирии.

По сообщению спасателей, на автодороге столкнулись грузовики «Камаз» из Московской области, «Камаз» из Башкирии и «Вольво» из Волгоградской области. Как заявили сотрудники регионального МЧС, в аварии никто не пострадал.

Также сообщается, что пожарные провели проливку места аварии, а Управление дорожного хозяйства «Приуралье» занялось уборкой автомобилей.

Напомним, вчера днем, 6 августа, в Благовешенском районе Башкирии случилось ДТП с участием иномарки. На шоссе Уфа-Янаул столкнулись лоб в лоб «Daewoo Nexia» и «УАЗ Патриот». Двое пострадали. Водитель «Нексии в момент ДТП был пьян.