Число вакансий в Башкирии увеличилось вдвое

Фото: Минтруда Башкирии

В Башкирии число вакансий увеличилось вдвое. Такое заявление сделали в Минтруда республики.

Под данным министерства, с начала 2021 года работодатели Башкирии заявили о потребности почти в 232 тысячах работниках, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Тогда требовалось 121,1 тысяч работников. За истекший период года пополнить коллективы пожелали более девяти тысяч работодателей.

По состоянию на 4 августа в банке вакансий Башкирии появилось 59 тысяч новых вакансий от шести тысяч работодателей, что в полтора раза больше, чем на ту же дату в прошлом году.

В организации республики в настоящее требуется 2800 водителей, 2600 слесарей, 2450 продавцов, 1100 инженеров, 800 швей, 870 поваров, 620 токарей и другие специалисты. Региональный рынок труда, как сообщает ведомство, наиболее нуждается в представителях рабочих профессий, на них приходится 70% вакансий.

– По 80% позиций работодатели предлагает заработную плату до 35 тысяч рублей, 10% всех предложений с зарплатой от 35 до 50 тысяч рублей, 10% – 50 тысяч рублей и выше, – заявил Минтруда.