Еще один ковидный госпиталь открылся в Башкирии

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

Сегодня в башкирском Белорецке после четырехмесячного перерыва вновь откроется второй ковидный госпиталь. Он будет организован на базе Белорецкой больницы. Подробности рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

– Инфекционная больница практически заполнена. Теперь больных коронавирусом будут везти также в больничный городок, как и в самый пик заболеваемости – с мая 2020 года по март 2021 года. Госпиталь, как прежде, будет развернут на площади травматологического корпуса. Для нековидных больных это значит, что плановую медицинскую помощь, в том числе оперативную, вновь придется ограничить, – сообщил Иванюта.

По словам главы района, в настоящее время 124 пациента с коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице. Еще 360 – на амбулаторном лечении.

Андрей Иванюта также с сожалением отметил, что уровень вакцинации в Белорецком районе один из самых низких в республике, поэтому медики прогнозируют рост заболеваемости.

Напомним, недавно «КП-Уфа» рассказывала, какие районы являются аутсайдерами по темпу вакцинации. В отстающих оказались сразу пять районов.