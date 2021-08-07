Случился пожар на территории фанерно-плитного комбината в Уфе

Фото: Администрация Уфы

Сегодня днем, 7 августа, произошло возгорание на территории уфимского фанерно-плитного комбината. Подробности случившегося рассказали сотрудники администрации башкирской столицы.

– Около 14.00 часов на территории уфимского фанерно-плитного комбината произошло возгорание опилок. На месте работают подразделения 22-го отряда ФПС МЧС России по Башкирии с привлечением пожарного катера, – сообщили специалисты пресс-службы уфимской мэрии.

Причины и обстоятельства пожара на комбинате, как заявили в городской администрации, в настоящее время выясняются.