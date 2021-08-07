«Ситуация у нас довольно стабильная»: Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Радий Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в Башкирии «стабильной». Такое заявление он сделал на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

– Ситуация у нас довольно стабильная. В последнюю где-то неделю – десять дней мы вышли на одинаковое количество заболевших, то есть. роста нет. Но что очень важно, мы специально изучали – начиная с конца апреля – начала мая у нас появилась яркая тенденция: начали меньше умирать, – отчитался перед президентом глава Башкирии.

Хабиров также отметил, что в настоящее время сократилась смертность от пневмонии, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, в Башкирии установлен новый антирекорд по инфицированным коронавирусом. За прошедшие 24 часа инфекцию подхватили 265 жителя Башкирии, умерло – девять.