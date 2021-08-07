Муж и жена разбились на шоссе в Башкирии

Фото: ГИБДД Бащкирии

Вчера днем, 6 августа, в Благовешенском районе Башкирии случилось ДТП с участием иномарки. Специалисты ГИБДД республики поделились подробностями произошедшего.

На шоссе Уфа-Янаул столкнулись лоб в лоб «Daewoo Nexia» и «УАЗ Патриот». В результате аварии пострадали двое: 45-летний местный жители, водитель иномарки, а также 42-летняя жена водителя УАЗа. Обоих госпитализировали.

Водитель «Нексии», что характерно, в момент ДТП был пьян. В настоящее время по произошедшему сотрудники Госавтоинспекции ведут разбирательство.

Напомним, в тот же день на шоссе Уфа-Оренбург столкнулись два грузовика марки «ISUZU». В результате аварии погиб один из водителей.