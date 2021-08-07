Тепло и без осадков! В конце недели жителей Башкирии ожидает очень приятная погода

8 августа погода в Башкирии выдастся теплой и не преподнесет никаких осадков. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Ветер будет северный 3-8 м/с, с порывами днем до 13 м/с.

Ночью в республике будет довольно прохладно: температура воздуха составит +9, +14 градусов, а в северных и горных уголках Башкирии до +4 градусов. Днем, тем не менее, воздух прогреется до +24, +29 градусов.

На отдельных участках республиканских шоссе прогнозируется туман, видимость составит 500-1000 м.

Также МЧС Башкирии прогнозирует опасные метеорологические явления. В южных районах республики ожидают чрезвычайную пожароопасность.