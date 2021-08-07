19 очагов лесных пожаров продолжают действовать на территории Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

На территории Башкирии продолжают действовать 19 очагов лесных пожаров. Информацию предоставили сотрудники МЧС региона.

Общая площадь действующих пожаров составляет 817,82 гектара. 10 очагов в Хайбуллинском, Зианчуринском, Бурзянском, Абзелиловском и Зилаирском районах уже локализовано.

За минувшие 24 часа МЧС зарегистрировали в Башкирии 19 очагов лесных пожаров площадью 89,33 гектара в Зилаирском, Бурзянском, Кугарчинском, Зианчуринском и Абзелиловском районах. Четыре очага из ранее действующих пожаров были ликвидированы.

– Силы и средства МЧС России, лесопожарных формирований и других экстренных служб продолжают работу по ликвидации пожаров. Угроза населенным пунктам отсутствует, перехода огня на жилые строения не допущено, – заявили спасатели.