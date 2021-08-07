В период с января по май 2021 года в Башкирии умерло 196 детей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии возросла детская смертность по сравнению с прошлым годом. Такие выводы можно сделать из статистики, предоставленной специалистами Башстата.

Как следует из опубликованных данных, с января по май 2021 года всего 23 818 жителей республики. За аналогичный период в 2020 году умерло 21 101 человек.

Более подробная статистика выглядит следующим образом:

Дети в возрасте до года – 103 (2020 – 99)

Дети в возрасте до четырех лет –128 (2020 – 117)

Дети в возрасте до 17 лет – 196 (2020 – 162)

Лица трудоспособного возраста – 5386 (2020 – 5092)

Лица старше трудоспособного возраста – 18 224 (2020 – 15 836)