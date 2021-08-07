Новый антирекорд по заразившимся COVID-19 установлен в Башкирии

За минувший день из-за коронавируса умерло девять человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии установлен новый антирекорд по инфицированным коронавирусом. Оперативный штаб республики предоставил статистику за минувшие сутки.

По сообщению оперштаба, за прошедшие 24 часа инфекцию подхватили 265 жителя Башкирии. Общее количество заболевших за все время пандемии теперь составляет 50 069 человек.

На сегодняшний день всего от коронавируса вылечились 46 155 человек, а за прошедшие сутки победить опасную болезнь смогли 375 жителей республики. За минувший день инфекция унесла жизни девяти человек.

В Башкирии также полным ходом идет прививочная кампания от ковида. За последние сутки первый компонент вакцины получили 12 709 человек (всего – 995 571), второй – 17 022 (всего – 770 275).

Напомним, 90% врачей Башкирии вакцинировались от COVID-19. Как сообщает Минздрав, в основном врачей прививают «Спутником V».