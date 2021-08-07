В Башкирии в результате аварии погиб водитель грузовика

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера утром, 6 августа, в Кармаскалинском районе Башкирии произошла авария с участием двух грузовиков. Подробности рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Как сообщает ГИБДД республики, на шоссе Уфа-Оренбург столкнулись два грузовика марки «ISUZU», двигавшиеся в попутном направлении. В результате аварии водитель одно из транспортов получил тяжелейшие травмы. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

В настоящее сотрудниками дорожной полиции Башкирии уточняются все подробности случившегося.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала о том, что в Башкирии начинающие водители по итогам первого полугодия 2021 года стали реже попадать в аварии. Тем не менее, смертность в ДТП с их участием выросла.