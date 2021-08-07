Хабиров рассказал о том, как прошла встреча с Путиным

Фото: Сайт главы Башкирии

Вчера, 6 августа, состоялась рабочая встреча Радия Хабирова и Владимира Путина. Глава Башкирии поделился своими впечатлениями в социальных сетях.

По словам Хабирова, Путин приехал в республику «по очень приятному поводу».

– Сегодня в Абзелиловском районе мы открыли одно из самых высокотехнологичных предприятий компании «Ласселсбергер» – завод по производству сухих смесей и белого цемента «Цемикс». Это русско-австрийское производство, импортозамещение, инвестиции, рабочие места, налоги в местный бюджет, – поделился Радий Хабиров.

Также глава Башкирии доложил президенту о развитии экономики республики и о борьбе с COVID-19. Помимо этого, Хабиров заявил Путину, что Башкирия была, есть и будет опорным регионом России.