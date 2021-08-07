Почти все врачи Башкирии вакцинировались от COVID-19

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90% врачей Башкирии привились от коронавируса. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Как сообщает Минздрава, в основном врачей прививают «Спутником V». Первую партию препарата для выработки антител к вирусу Башкирия получила в сентябре 2020 года, и тогда медики были приоритетной группой по вакцинации.

Напомним, «КП-Уфа» недавно рассказала о текущей ситуации с медработниками Башкирии. За все время пандемии COVID-19 заразилось опасным вирусом более 11 тысяч медиков. Также в республике за этот год уволилось около 1,4 тысячи врачей. Помимо этого, в регионе уже два года наблюдается дефицит докторов по 13 специальностям.