Погода в выходные в Башкирии будет комфортной для отдыха

Согласно предоставленному «Башгидрометцентром» прогнозу, в республике в эти выходные будет теплая, приятная погода. В регионе не ожидается сильной жары и осадков. Также сообщается, что в Башкирии 7 и 8 августа не будет гроз и усиленного ветра.

В субботу, 7 августа, температура воздуха ночью будет в районе 8-13°, однако на юго-востоке дойдет до 17°, днем составит 22-27°. Ветер будет умеренный, но северного направления.

8 августа будет также сухой и теплый день, температура воздуха поднимется уже до 25-30°, ночью же составит 10-15°, местами до +5°. Ветер будет совсем слабый северный.