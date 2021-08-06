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Происшествия6 августа 2021 17:43

Следком возбудил дело о смерти уфимского ветерана из-за отказа от госпитализации

В ведомстве организовали проверку по факту случившегося.
Источник:kp.ru
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Следственный отдел по Октябрьскому району в Уфе возбудил уголовное дело по сообщению об отказе от госпитализации ветерана ВОВ, сообщила пресс-служба ведомства. В СК усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

– В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлена информация, в которой говорится о том, что сотрудники скорой медицинской помощи отказались госпитализировать 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому стало плохо у себя дома, и впоследствии мужчина скончался, – пояснили следователи.

В настоящий момент планируется провести судебно-медицинскую экспертизу, проверить министерство здравоохранения республики, региональное управление Росздравнадзора, чтобы установить все обстоятельства.