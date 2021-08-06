Пьяная мать из Башкирии выгоняла детей ночью на мороз

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело против горе-матери в суд

Мировой судья Благовещенского района Башкирии рассмотрит уголовное дело против 38-летней местной жительницы, которая обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщина в пьяном состоянии избивала и выгоняла ночью на мороз двоих детей. Об этом сообщила прокуратура республики. Ведомство утвердило обвинительное заключение.

- В период с сентября по декабрь 2020 года [мать] ненадлежащим образом занималась воспитанием 13-летнего сына и 11-летней дочери, – озвучили версию следствия в прокуратуре. – В состоянии алкогольного опьянения она систематически выгоняла детей на улицу без соответствующей одежды в холодную погоду и темное время суток, причиняла им физическую боль.

Женщина признала вину в преступлении. Детей у нее забрали еще в декабре 2020 года. Сейчас их в качестве временного опекуна воспитывает бабушка.