«Голос, вроде, молодой»: рапиристка Загидуллина сообщила о неожиданном звонке Радия Хабирова

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Уфимская рапиристка Аделина Загидуллина рассказала, что не узнала Радия Хабирова, который позвонил ей сразу после того, как она завоевала золото в Токио.

- Тогда было много звонков, сообщений. Также мне позвонили с неопределенного номера. Я решила взять трубку. А там так официально «Здравствуйте, Аделина». А я не знаю, как отвечать – «Привет» или «Здравствуйте». Голос, вроде, молодой. Потом он представился «Я – Радий Фаритович». Мне приятно стало, и я так смутилась, что слов не было. Говорил только он, - с улыбкой вспоминает олимпийская чемпионка тот необычный момент.

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